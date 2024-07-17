Польша анонсировала новую операцию по защите границы с Белоруссией

Польша собирается начать новую миссию по защите границы с Белоруссией с 1 августа. Об этом 17 июля сообщил на брифинге глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Будет создана миссия «Безопасное Подлясье», в которой примут участие 17 тыс. военных», — цитирует его портал Wydarzenia.

По словам министра, в отношении страны якобы ведется гибридная война. Безопасность польско-белорусской границы — не только дело Польши, но и ответственность НАТО, заключил Косиняк-Камыш.

Ранее, 10 июля, сообщалось, что начальник генштаба Польских вооруженных сил Веслав Кукула заявил о необходимости военнослужащим быть готовыми к полномасштабному вооруженному конфликту.

Тогда же заместитель министра обороны Польши Павел Бейда сообщил, что с августа пограничные войска на востоке страны будут увеличены с 6 тыс. до 8 тыс. человек, а резерв из 9 тыс. человек будет готов выдвинуться в течение 48 часов.

В мае премьер-министр Дональд Туск заявил о создании буферной зоны шириной примерно 200 м от линии границы с Белоруссией. Позднее, 2 июня, уточнялось, что в общей сложности она затронет 27 областей — в основном будет на территории Гайновского района и в одном месте в Белостокском. Однако уже на следующий день в Варшаве заявили, что инициативу решено отложить, но приграничье будет усилено сотней военных.