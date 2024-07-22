Вирусолог оценил угрозу распространения малоизвестного вируса Чандипура

Малоизвестный вирус Чандипура в Индии нельзя назвать актуальной угрозой. Об этом 22 июля «Известиям» заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев

Накануне стало известно, что уже 16 человек умерли в западном индийском штате Гуджарат от вируса Чандипура, случаи заболевания которым пока зарегистрированы только в Индии. Всего зафиксировано 50 заболевших.

«Вирус Чандипура известен с 1965 года. Заболеваемость им то появляется, то пропадает. Вирус переносится комарами. На данный момент у нас нет данных о имевших место когда-либо случаях его распространения за пределы тех провинций, в которых он был выявлен, поэтому происходящее в Индии нельзя назвать актуальной угрозой. Однако этот вирус и другие заболевания, которые переносятся комарам и клещами, требуют постоянного наблюдения. Лечение у вирусных лихорадок только симптоматическое, специфических препаратов против них нет. Для нашей страны это не настолько актуальная проблема, чтобы разрабатывать против нее вакцину», — сказал Лукашев.

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре сообщили журналистам, что рисков распространения вируса Чандипура на территории РФ нет. Комары, являющиеся переносчиками данного заболевания, не обитают на территории России, подчеркнули в ведомстве.

До этого, 17 июля, в правительстве Канады сообщили о вспышке листериоза. Сообщалось, что инфекция стала причиной смерти двух человек, еще девять были госпитализированы. Всего, по официальным данным, на тот момент было зафиксировано 12 случаев заражения, 10 из которых были зарегистрированы в Онтарио, два — в Квебеке и Новой Шотландии.

Роспотребнадзор сообщал, что в последние годы в России заболеваемость листериозом находится на уровне единичных случаев.