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В Канаде сообщили о вспышке листериоза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Вспышка бактериальной инфекции листериоз в Канаде стала причиной смерти двух человек, еще девять были госпитализированы. Соответствующая информация была опубликована 17 июля на сайте правительства страны.

«12 лабораторно подтвержденных случаев заболевания бактериями Listeria monocytogenes связаны с этой вспышкой. Из сообщенных нам случаев девять человек были госпитализированы и двое умерли. Многие люди, которые заболели, сообщили, что пили отозванные напитки на растительной основе брендов Silk и Great Value», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 10 случаев заболевания зарегистрированы в Онтарио, два — в Квебеке и Новой Шотландии. В заявлении об отзыве продукции растительных напитков подчеркивается незаметность бактерий: зараженные продукты могут не иметь подобных внешних признаков и запаха.

«Возможно, будут поступать сообщения о новых случаях заболевания,так как инкубационный период инфекции может составлять от 9 до 35 дней. Вполне возможно, что эта вспышка не ограничивается провинциями или территориями, где известны заболевания, поскольку отозванные растительные напитки были распространены по всей стране», — подчеркивается в тексте.

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Ранее, 17 мая, в Москве 30-летний мужчина умер в больнице после отправления рыбным рулетом из доставки. Согласно результатам экспертизы, причиной смерти стал листериоз — поражающая мозг инфекция, которую провоцирует бактерия, найденная в просроченной рыбе из доставки. Возбуждено уголовное дело.

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