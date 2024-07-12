Ферменное свинство: кабаны в Подмосковье оказались заражены опасным вирусом

В популяциях диких кабанов Московской области ученые проверили наличие цирковируса свиней — опасного патогена, поражающего иммунную систему. Более 70% исследованных особей оказались заражены , при этом часть из них обитала в районах промышленного свиноводства, что может повышать риск передачи заболевания домашним животным . Вирус наносит хозяйствам ощутимый экономический ущерб, так как сейчас в мире не существует эффективного лечения этой инфекции , рассказали «Известиям» ветеринары. При этом заболевание очень заразное, и выздоровление наступает крайне редко , поэтому необходимо держать ситуацию на контроле.

Городская дичь

Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии им. К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН изучили распространение цирковирусов свиней второго и третьего типов в популяции диких кабанов на территории восьми районов Московской области . В анализе использовали образцы бронхиальных лимфатических узлов, легких и селезенки . Затем с помощью полимеразной цепной реакции — молекулярного метода, позволяющего обнаруживать в образцах даже небольшие количества вирусных геномов, — специалисты проверили наличие инфекции в тканях животных.

Справка «Известий» Цирковирусы — безоболочечные патогены, способные заражать птиц и млекопитающих. В частности, четыре вида, относящиеся к роду Circovirus, вызывают инфекции свиней. Заболевание сопровождается истощением, нарушением работы почек, дерматитом, поражением репродуктивных органов и дыхательной системы, а также другими симптомами.

Важным звеном в распространении вирусных инфекций свиней служат дикие кабаны. Они разносят патогены на большие расстояния, а также выступают резервуаром для сохранения и эволюции инфекции , рассказали «Известиям» исследователи.

Фото: предоставлено Валентиной Рыковой Участник проекта, сотрудник ФНЦ ВИЭВ РАН Валентина Рыкова

— Результаты нашего исследования расширяют знания о циркуляции патогенов свиней в популяции диких кабанов России. Соблюдение необходимых мер биозащиты на фермах, а также регулярный контроль за распространением вирусов в природе поможет избежать инфицирования домашних животных . В дальнейшем мы планируем изучать распространенность и генетическое разнообразие и других важных для ветеринарии вирусных патогенов свиней в популяциях диких кабанов, — рассказала «Известиям» сотрудник научно-исследовательского института Валентина Рыкова.

Для исследования были отобраны образцы тканей 30 особей, добытых в охотничьи сезоны 2021–2023 годов. Оказалось, что 50% животных (15 кабанов) были инфицированы цирковирусом свиней второго типа, 10% (три кабана) — третьего типа и 13,3% (четыре кабана) были коинфицированы, то есть имели оба варианта . Таким образом, 73,3% диких кабанов оказались заражены цирковирусами свиней . При этом инфицированные животные были обнаружены вблизи Талдомского и Можайского районов , в которых ведется интенсивное свиноводство. Результаты исследования релевантны для популяции кабанов и в этом году .

Фото: предоставлено Валентиной Рыковой Участник проекта, кандидат ветеринарных наук, ведущий научный сотрудник ФНЦ ВИЭВ РАН Оксана Кучерук

Посещение дикими кабанами свиноферм с низкой системой биобезопасности повышает риск заражения домашних животных патогенными микроорганизмами , сделали выводы ученые. Поэтому фермерам необходимо соблюдать все меры биозащиты, а ученым — продолжать отслеживать распространение вирусных инфекций в природных популяциях.

Вирусный контроль

Патогенез этого заболевания изучен недостаточно , рассказала «Известиям» ветеринар Екатерина Польшкова. После проникновения вируса в организм поросят он интенсивно размножается в клетках лимфоидной ткани, приводит их к гибели и развитию иммунодифицитного состояния . У таких животных возникают вторичные инфекции, вызываемые условно-патогенными микробами .

— Необходимо контролировать вирус с помощью вакцин, после применения которых заметно сокращается смертность, снижается заболеваемость респираторным симптомкомплексом , уменьшается количество отстающих в росте, наблюдается более высокий среднесуточный привес и больший конечный вес, чем у невакцинированных свиней, — подчеркнула она.

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН Фото: предоставлено Валентиной Рыковой

За счет применения вакцин снижаются затраты на антибактериальные средства. А само лечение больных поросят неэффективно , высок процент летальных исходов от этого вируса, подчеркнула ветеринар.

— Вирус наносит свиноводческим хозяйствам ощутимый экономический ущерб, так как сейчас в мире не существует эффективного лечения цирковирусной инфекции , — рассказала Екатерина Польшакова.

Заболевание очень заразное, и выздоровление наступает крайне редко. Контакт диких кабанов и домашних свиней должен быть обязательно ограничен . Следует обязательно контролировать их выпас, добавила эксперт.

Фото: предоставлено Валентиной Рыковой Места добычи кабанов для исследования. Оранжевый — свиноводческие предприятия, красный — ЦВС-2 инфицированные кабаны, зеленый — ЦВС-3 инфицированные кабаны, синий — коинфицированные кабаны

Однако владелец агротуристического хозяйства «ЭкоДеревушка» Сергей Балаев считает, что угроза от диких животных преувеличена .

— Шанс увидеть кабанов минимален, и вероятность, что они встретятся со свиньями, практически равна нулю . Особенно, если мы говорим о закрытых фермерских хозяйствах, — отметил он.

В последнее время диких кабанов всё чаще и чаще замечают в Москве и Подмосковье в черте городов. Эксперты предупреждают, что это одни из наиболее опасных зверей. По сообщениям СМИ, их больше всего в Люберецком, Красногорском, Одинцовском городских округах. Полученные результаты могут стать основой для разработки профилактических мер по снижению риска передачи инфекции между сельскохозяйственными и дикими животными , полагают ученые.

Результаты исследования, поддержанного грантом президентской программы Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Frontiers in Veterinary Science.