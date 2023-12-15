Кошачий сглаз: созданы новые методы лечения агрессивного рака у домашних животных

Домашние животные подвержены риску развития онкологических заболеваний ничуть не меньше, чем люди. Поэтому ученые запатентовали новые методики терапии агрессивных опухолей у питомцев . В частности, они создали способ лечения кошек с карциномой пасти при помощи сочетанного протокола химиотерапии и нестероидных противовоспалительных препаратов . Изобретение позволяет повысить эффективность лечения и прогноз выживаемости домашних животных . Эксперты уверены, что новые протоколы лечения будут востребованы , так как сейчас на рынке практически нет специальных лекарств для питомцев.

Домашняя забота

Ученые Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХа) разработали ряд инновационных способов лечения рака у домашних питомцев и выявления причин развития злокачественных новообразований . Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минобрнауки. Масштабные исследования проводятся на базе уникальной лаборатории офтальмологии, онкологии и биохимии животных .

Эксперименты проводились на домашних кошках и собаках со спонтанными опухолями . То есть новообразованиями, которые появились в процессе жизнедеятельности, а не путем введения опухолевых клеток в рамках лабораторных исследований , рассказала «Известиям» доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных РОСБИОТЕХа, кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова.

Фото: РОСБИОТЕХ

— Наиболее распространенные онкологические заболевания у этих животных: — лимфома, мастоцитома, плоскоклеточный рак, саркомы мягких тканей, меланомы, рак молочной железы , — рассказала она.

В исследованиях приняло участие более 150 онкологически больных животных-пациентов московской клиники «Зоогалерея» , и работы продолжаются. В целом продиагностировано более 2 тыс. питомцев .

— Серьезная научная и клиническая работа, проводимая специалистами, позволила добиться впечатляющих результатов в сфере изучения и лечения онкологии животных , ─ подчеркнул и. о. ректора Российского биотехнологического университета Александр Солдатов.

Домашние питомцы подвержены риску развития онкологических заболеваний ничуть не меньше, чем человек. Таких болезней выявляется всё больше: по некоторым данным, рак развивается у более чем 47% собак и 32% кошек .

У кошки и собаки не боли

Так, впервые в России удалось аккумулировать на одной площадке научные знания, касающиеся онкологических рак-ассоциированных офтальмопатий . Речь идет о процессах, когда онкозаболевания приводят к развитию болезней глаз, в результате чего животное слепнет .

Еще одно из исследуемых заболеваний — плоскоклеточный рак ротовой полости . Это распространенный вид болезни: например, у кошек он составляет 10% от всех онкозаболеваний . Он крайне агрессивен: вокруг опухоли развивается обширный воспалительный процесс , на поздних стадиях заболевания все резервные силы организма направляются на борьбу с этим процессом, что позволяет опухоли увеличиваться в два раза буквально за семь дней . Существующие химиотерапевтические способы лечения не демонстрируют желаемого результата, подчеркнули разработчики .

Фото: РОСБИОТЕХ

Ученые создали и запатентовали способ лечения кошек с плоскоклеточной карциномой при помощи сочетанного протокола химиотерапии и нестероидных противовоспалительных препаратов . Изобретение позволяет повысить эффективность лечения и срок выживаемости животных .

— При плоскоклеточном раке операция — одна из основных лечебных манипуляций, бояться которой не стоит. Если есть возможность провести, это нужно делать, поскольку опухоль очень агрессивная. Во время операции кошке удаляют часть челюсти. Важно отметить, что удаление создает в первую очередь эстетический дискомфорт для хозяев, сами животные привыкают к жизнедеятельности после операции, — отметила Юлия Меликова. — При медикаментозном лечении выживаемость кошек с плоскоклеточными карциномами ранее была до трех месяцев. Благодаря нашим разработкам мы смогли обеспечить более года качественной жизни без боли домашним животным с таким диагнозом .

Звериное здоровье

Новые методы лечения домашних животных актуальны, случаи диагностирования злокачественных опухолей, как и у людей, учащаются , подтвердила «Известиям» к. б. н. доцент департамента техносферной безопасности аграрно-технологического института РУДН Регина Гурина.

Основными методами исследования и удаления злокачественных опухолей у животных на сегодняшний день остаются химиотерапия и хирургическое вмешательство, неспецифическая иммунотерапия, фотодинамическая терапия , отметила Регина Гурина. В решении вопросов с онкологическими заболеваниями требуется комплексный подход с обязательным полноценным гистологическим исследованием и с составлением плана поэтапного лечения, а также профилактикой дальнейших рецидивов , подчеркнула она, комментируя разработку РОСБИОТЕХа. ​ ​

Фото: РОСБИОТЕХ

Домашние животные достаточно часто страдают онкологическими заболеваниями, и, если будет возможность продлить их жизнь с помощью новых подходов, предложенных российскими учеными, владельцы, конечно, будут такой возможностью пользоваться , рассказал «Известиям» директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

— Каких-то специальных препаратов на рынке практически нет, но в ветеринарии часто используются препараты для медицинского применения (для людей), с пересчетом дозировки , — сказал эксперт.

Уникальная лаборатория офтальмологии, онкологии и биохимии животных РОСБИОТЕХа существует с 2022 года. Она была создана в рамках Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», инициированной Министерством науки и высшего образования РФ.