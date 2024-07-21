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В Индии 16 человек погибли от малоизвестного вируса Чандипура

В Индии начал распространяться малоизвестный вирус Чандипура, умерли 16 человек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Уже 16 человек умерли в западном индийском штате Гуджарат от нового вируса Чандипура, случаи заболевания которым пока зарегистрированы только в Индии. Всего зафиксировано 50 заболевших, сообщил министр здравоохранения штата Рашикеш Патель.

«Было зарегистрировано 14 случаев заболевания вирусом Чандипура, из которых семь пациентов были госпитализированы. Три случая заболевания вирусом Чандипура были зарегистрированы в других штатах. Во всем штате было зарегистрировано 50 случаев заболевания вирусом Чандипура, и 16 человек погибли», — цитирует его телеканал NDTV.

Информацию о вирусе распространили по всем учреждениям системы здравоохранения штата. В тех районах, где вирус был выявлен, распылят порошок малатиона.

Отмечается, что симптомы вируса совпадают с симптомами вирусного энцефалита, что осложняет диагностику заболевания, отмечает «Газета.Ru».

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Вирус Чандипура, вероятно, передается через укусы комаров, клещей, москитов. Вирус малоизучен, определенного лечения или вакцины от него нет.

Ранее, 17 июля, в правительстве Канады сообщили о вспышке листериоза. Сообщалось, что инфекция стала причиной смерти двух человек, еще девять были госпитализированы. Всего, по официальным данным, на тот момент было зафиксировано 12 случаев заражения, 10 из которых были зарегистрированы в Онтарио, два — в Квебеке и Новой Шотландии.

Роспотребнадзор сообщал, что в последние годы в России заболеваемость листериозом находится на уровне единичных случаев.

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