В Роспотребнадзоре заявили о низком уровне заболеваемости листериозом в России

В последние годы в России заболеваемость листериозом находится на уровне единичных случаев. Об этом в субботу, 20 июля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям заболеваемость листериозом в течение последних лет находится на уровне единичных случаев — 0,07 на 100 тыс. населения», — говорится в публикации ведомства.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в 2023-м было исследовано около 120 тыс. проб мяса и продуктов его переработки, в результате анализа было выявлено 4% проб, которые не соответствовали гигиеническим нормативам. Для того чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации, по итогам 2023 года было изъято из обращения более 84 т мяса и мясной продукции, уточнили в пресс-службе.

Ситуация находится на контроле у ведомства.

Листериоз — бактериальная инфекция, заражение которой происходит во время употребления в пищу неправильно обработанных мясных и непастеризованных молочных продуктов. Среди симптомов болезни выделяют высокую температуру тела, озноб, боли в мышцах, тошноту и диарею.

Ранее, 17 июля, в правительстве Канады сообщили о вспышке листериоза. Сообщалось, что инфекция стала причиной смерти двух человек, еще девять были госпитализированы. Всего, по официальным данным, на тот момент было зафиксировано 12 случаев заражения, 10 из которых были зарегистрированы в Онтарио, два — в Квебеке и Новой Шотландии.

Позже, 19 июля, стало известно, что в США также объявили вспышку листериоза, которая распространилась в 12 штатах вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе. Инфекция стала причиной смерти двух человек в штатах Иллинойс и Нью-Джерси, еще 28 были госпитализированы. Наибольшее число случаев было зафиксировано в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Заболевание может быть смертельным для беременных, людей старше 65 лет и с ослабленной иммунной системой, уточнили в центре по контролю за заболеваниями (CDC).