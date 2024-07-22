В Якутии рассказали о сложной ситуации с лесными пожарами

Ситуация с лесными пожарами в Якутии остается сложной, рассказал 22 июля «Известиям» заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев.

Как следует из опубликованного видео, в регионе наблюдаются верховые пожары. Дым от пожаров окутывает близлежащие поселки и предприятия. Из-за задымления ухудшается видимость на дорогах.

«Обстановка лесопожарная в Якутии остается сложной, на начало суток действует 78 лесных пожаров», — рассказал Коноплев.

По его словам, огонь распространился площади около 680 га леса. Пожары тушит группировка около 1,7 тыс. специалистов.

Также замминистра обратил внимание, что с начала сезона потушено более 630 лесных пожаров на площади 1,3 млн га.

Напряженная ситуация наблюдается на территории Абыйского района республики. В двух пожарах возле поселка Белая Гора и села Кенг-Кюель общая группировка сил составляет 91 человек, в том числе на Кенг-Кюеле задействованы два трактора, в том числе один с плугом, также два квадроцикла.

Речи об эвакуации в этих поселках населения не идет, уточнили в региональном штабе по ликвидации ЧС.

Ранее, 21 июля, из села Оргет Верхневилюйского района Якутии стали эвакуировать детей и маломобильных людей. В тушении пожара принимают участие 27 человек и пять единиц техники.

16 июля замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский рассказал «Известиям», что в Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия) отмечаются аномально высокая температура воздуха, порывистый ветер и повышенная грозовая активность.

В течение первых двух месяцев лета во многих регионах России сохранялась непростая ситуация с лесными пожарами. За последнее время из-за них режим ЧС ввели в Якутии и Бурятии. Также он был введен в лесах Красноярского края из-за жары. В Забайкальском крае 6 июля лесной пожар почти окружил село Новая Чара, его помогали ликвидировать местные жители. Сообщалось, что в Забайкалье тушением лесных пожаров занимаются 1,5 тыс. человек.