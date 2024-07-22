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В Верхневилюйском районе из села Оргет начали эвакуировать детей и инвалидов

Из села Оргет Верхневилюйского района эвакуируют детей и маломобильных людей
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Фото: t.me/ValeriNikolaev
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Из села Оргет Верхневилюйского района эвакуируют детей и маломобильных людей. Об этом 21 июля сообщил глава района Валерий Николаев в своем Telegram-канале.

«Чрезвычайной комиссией и местным оперативным штабом было принято решение о переселении беременных женщин, инвалидов, больных органов дыхания, пожилых людей и детей из села Оргет в безопасное место», — говорится в публикации.

Отмечается, что лесные пожары с 15 июля в регионе охватили площадь 5727 га. Уточняется, что в тушении принимают участие 27 человек и пять единиц техники.

Продукты тушения: где самая сложная ситуация с лесными пожарами
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Ранее, 19 июля, сообщалось, что в Якутии успешно ведется борьба с лесными пожарами. Площадь возгораний сократилась еще на 200 тыс. га. Несмотря на отсутствие угрозы населенным пунктам, сложная ситуация с пожарами остается в Верхневилюйском, Абыйском и Олекминском районах.

16 июля замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский рассказал «Известиям», что в Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия) отмечаются аномально высокая температура воздуха, порывистый ветер и повышенная грозовая активность.

В течение первых двух месяцев лета во многих регионах России сохранялась непростая ситуация с лесными пожарами. За последнее время из-за них режим ЧС ввели в Якутии и Бурятии. Также он был введен в лесах Красноярского края из-за жары. В Забайкальском крае 6 июля лесной пожар почти окружил село Новая Чара, его помогали ликвидировать местные жители. Сообщалось, что в Забайкалье тушением лесных пожаров занимаются 1,5 тыс. человек.

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