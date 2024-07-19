Площадь лесных пожаров сократилась в Якутии

В Якутии успешно ведется борьба с лесными пожарами. Сегодня, 19 июля, площадь возгораний сократилась еще на 200 тыс. га. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Садовников.

За истекшие сутки удалось справиться с 45 возгораниями. Их общая площадь уменьшилась с 897 тыс. га до 680 тыс. га. Садовников объяснил, что в последние дни в некоторых районах идут дожди, что благотворно сказывается на пожароопасной обстановке. Вице-премьер правительства региона попросил при этом обесценивать усилия людей, которые ведут борьбу с огнем в сложнейших условиях.

Несмотря на отсутствие угрозы населенным пунктам, сложная ситуация с пожарами остается в Верхневилюйском, Абыйском и Олекминском районах.

16 июля замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский рассказал «Известиям», что в Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия) отмечаются аномально высокая температура воздуха, порывистый ветер и повышенная грозовая активность.

Некоторые СМИ сообщали, что густой смог накрыл около 80 населенных пунктов Якутии. По данным Центра мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в воздухе Якутска концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота были в норме, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу окружной администрации Якутска.