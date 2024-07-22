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Навальному оставили в силе приговор по делу об экстремизме

Верховный суд утвердил приговор по последнему делу Навального
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Фото: ТАСС/Alexander Zemlianichenko
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Верховный суд России оставил в силе приговор блогеру Алексею Навальному (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), по которому он был осужден на 19 лет лишения свободы за создание экстремистской организации. Об этом 22 июля сообщили «Известиям» в пресс-службе суда.

Заседание Мосгорсуда, на котором рассматривалась кассационная жалоба защиты Навального на приговор, состоялось 2 июля. Оно проходило в закрытом режиме.

Суд признал блогера виновным в создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ) 4 августа 2023 года. По этому делу также проходил второй фигурант — экс-директор YouTube-канала Навального Даниэль Холодный (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), жалоба на приговор которого также была отклонена Верховным судом. Он приговорен к восьми годам колонии общего режима.

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О смерти Навального стало известно 16 февраля. Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что после прогулки блогер почувствовал себя плохо и потерял сознание. На место прибыли медработники колонии, была вызвана бригада скорой помощи, врачи констатировали смерть заключенного.

Впервые в заключении он оказался в феврале 2021 года. Тогда Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений им испытательного срока. Кроме того, в том же году мировой суд Бабушкинского района Москвы признал Навального виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»), ему был назначен штраф в размере 850 тыс. рублей.

В марте 2022-го Навального признали виновным в оскорблении суда, а также в особо крупном мошенничестве. Также он получил штраф в размере 1,2 млн рублей.

В мае вдова Навального Юлия (внесена Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) на YouTube делала высказывания дискредитирующие образ Вооруженных сил (ВС) РФ. В своем заявлении она поддержала Украину, при этом ее действия подпадают под ст. 207.3 Уголовного кодекса (УК) РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ»).

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