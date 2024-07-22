Глава МИД Украины Кулеба посетит Китай

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит визит в Китай. Об этом 22 июля сообщила официальный представитель китайского МИД Мао Нин, слова которой приводит агентство «Синьхуа».

«По приглашению члена Политбюро ЦК КПК, министра иностранных дел Ван И, министр иностранных дел Украины Кулеба посетит Китай с 23 по 26 июля», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Ранее, 15 июля, помощник бывшего президента США Дональда Трампа Рик Греннел отметил, что план Китая по урегулированию украинского конфликта содержит в себе хорошие элементы. Он подчеркнул, что не поддерживает предложения Пекина.

8 июля председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что мирного урегулирования на Украине можно будет добиться только в том случае, если все страны будут привносить в работу положительную энергию.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.