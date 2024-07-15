Помощник Трампа оценил план Китая по урегулированию украинского конфликта

План Китая по урегулированию украинского конфликта содержит в себе хорошие элементы. Об этом в понедельник, 15 июля, заявил помощник бывшего президента США Дональда Трампа Рик Греннел во время круглого стола.

«Я предупреждаю, я не говорю, что поддерживаю китайский мирный план. Я говорю, что в нем есть довольно хорошие элементы», — приводит его слова корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс в социальной сети X (бывш. Twitter).

Ранее, 8 июля, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что урегулирования на Украине можно будет добиться только в том случае, если все страны будут привносить в работу по дипломатическому завершению кризиса положительную энергию. Председатель КНР также отметил, что политический путь урегулирования этого конфликта сейчас в интересах абсолютно всех сторон.

В этот же день Орбан сообщил, что Китай представляет собой ключевую державу, которая может создать условия, чтобы установить мир в конфликте на Украине.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.