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В Госдуме указали на агрессивный и наступательный характер НАТО

Депутат Шеремет: НАТО — агрессивный блок, однако РФ может ему противостоять
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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
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Действия НАТО несут агрессивный и наступательный характер, однако Россия может противостоять подобным угрозам. На это 22 июля указал депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

Накануне официальный представитель Североатлантического альянса Фарах Дахлаллах заявила американскому телеканалу CNN, что на данный момент более 500 тыс. военнослужащих организации находятся в состоянии высокой готовности. Отмечается, что наращение сил постепенно началось еще в 2014 году.

«Изначально НАТО была сформирована, чтобы обороняться, якобы с оборонительной доктриной. На сегодняшний день это уже наступательный блок и агрессивный блок. <...> Россия способна поставить на место абсолютно любого агрессора и лишнее подтверждение этому то, что сегодня на вооружении РФ одно из самых лучших в мире, а то и самое лучшее в мире оружие», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

При этом Шеремет считает, что заявление Дахлаллах является попыткой «замылить глаза» и запугать оппонентов. Так, сейчас НАТО не имеет возможности проявить прямую агрессию в отношении России, выразил уверенность он.

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Днем ранее телеканал CNN со ссылкой на главу отдела исследований Евразии в Институте исследований внешней политики Роберта Гамильтона сообщил, что множество стран Запада хочет внедрить обязательную воинскую службу. Он добавил, что кроме того пересматриваются и вопросы производства военной техники.

Также в воскресенье президент Сербии Александр Вучич заявил о подготовке Запада к военному конфликту с Россией. Однако он отметил, что сейчас западные страны могут воевать с РФ только через другие государства путем вложения в боевые действия большого количества денег.

До этого, 14 июня, президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД России заявил, что мир подошел недопустимо близко к точке невозврата. Он отметил, что к сегодняшнему положению дел привели эгоизм и высокомерие западных государств. Российский лидер напомнил о выходе США из всех договоров о безопасности и подчеркнул, что Запад одержим верой в собственную безнаказанность и исключительность, а это может обернуться трагедией.

Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая якобы о возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем еще в декабре прошлого года Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам НАТО.

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