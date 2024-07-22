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CNN сообщил о желании многих стран Запада внедрить призывную службу

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Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow
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Множество стран Запада хочет внедрить обязательную воинскую службу. Об этом 21 июля сообщил телеканал CNN со ссылкой на главу отдела исследований Евразии в Институте исследований внешней политики, который служил офицером армии США в течение 30 лет, Роберта Гамильтона.

«Мы приходим к пониманию того, что нам, возможно, придется скорректировать то, как мы мобилизуемся для войны, и то, как мы производим военную технику, а также набираем и обучаем персонал», — приводятся его слова в публикации.

Гамильтон также обвинил Россию в том, что теперь им приходится пересматривать вопрос о мобилизации в своих странах.

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Ранее, 22 июля, президент Сербиb Александр Вучич заявил о подготовке Запада к военному конфликту с Россией. Однако он отметил, что сейчас западные страны могут воевать с РФ только через другие государства путем вложения в боевые действия большого количества денег.

Президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД России 14 июня заявил, что мир подошел недопустимо близко к точке невозврата. Он отметил, что к сегодняшнему положению дел привели эгоизм и высокомерие западных государств. Российский лидер напомнил о выходе Вашингтона из всех договоров о безопасности и подчеркнул, что Запад одержим верой в собственную безнаказанность и исключительность, а это может обернуться трагедией.

12 марта сообщалось, что более половины жителей Германии поддержали возвращение воинского призыва. Согласно опросу, за обязательную службу в бундесвере высказались 52% респондентов, большинство из них старше 60 лет. Против восстановления призыва выступили 43% опрошенных, среди них больше всего людей в возрастной категории от 18 до 29 лет. Оставшиеся 5% респондентов не высказали никакого мнения по вопросу.

Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая якобы о возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем еще в декабре прошлого года Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам НАТО.

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