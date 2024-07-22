Эксперт назвал выход Байдена из президентской гонки давним планом демократов

Выход действующего президента США Джо Байден из президентской гонки был давним планом демократов. Об этом 22 июля в беседе с «Известиями» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«По всей видимости, это было планом демократов уже довольно давно. <...> Еще полгода назад я был посвящен в информацию, в которой говорилось, что именно они это собираются сделать. Этот план предполагал проведение открытого съезда и выбор Мишель Обамы, жены Барака Обамы (44-го президента США. — Ред.), в качестве кандидата», — заявил эксперт.

По его словам, внутри Демократической партии всё еще идет борьба. В частности, помимо вице-президента США Камалы Харрис, кандидатуру которой поддержал сам Байден, в партии есть множество желающих баллотироваться на пост лидера страны.

Джонсон также заявил, что находит странным заявление американского лидера о выходе их президентской гонки.

«Да, это очень странно, но я не думаю, что он действительно хотел отказаться от избирательной кампании, даже если он психически некомпетентен для этого. На него оказывалось огромное давление со стороны таких людей, как Барак Обама, [член палаты представитель США] Нэнси Пелоси, [старший сенатор США от штата Нью-Йорк] Чак Шумер, других крупных доноров Демократической партии», — предположил эксперт.

Байден отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов 21 июля. Он также пообещал позднее назвать детали своего решения. При этом глава государства сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку. Позднее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Байден решил отказаться от участия в грядущих выборах после совещания с двумя ближайшими советниками. Отмечалось, что именно неожиданное объявление об уходе позволило бы политику создать видимость принятия решения на своих условиях.

Харрис 21 июля заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии. Она получила очень много поддержки после такого заявления. Среди прочих ее выдвижение поддержали бывший президент Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Позднее сообщалось о том, что в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост президента. СМИ сообщали, что ее штаб уже собрал более $55 млн пожертвований после выхода Байдена из гонки.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.