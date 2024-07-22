Сергей Собянин рассказал о восстановлении объектов культурного наследия
Инвесторы восстановили 24 объекта культурного наследия в Москве по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом мэр столицы Сергей Собянин 22 июля написал в своем Telegram-канале.
«24 объекта культурного наследия восстановили инвесторы по программе «1 рубль за квадратный метр в год», — говорится в публикации.
Собянин также отметил, что в настоящее время восстанавливается еще 11 исторических зданий.
Ранее, 21 июля, Собинин рассказал о создании пешеходных зон у причалов. По его словам, рядом с «Кутузовским» появятся экологичные дорожки, газоны и цветники. На территории будет установлено более 200 энергосберегающих светодиодных осветительных устройств, а также комфортабельные лавки для сидения. Завершение работ запланировано на осень 2024 года.