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Собянин рассказал о создании пешеходных зон у причалов

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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На набережной Тараса Шевченко в Москве у причалов речных электросудов будут созданы комфортные пешеходные зоны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Причалы «Кутузовский» и «Сити-Багратион» находятся приблизительно в 500 м друг от друга неподалеку от квартала «Москва-Сити» и ТТК.

«Это удобные пересадки для туристов, сочетающих пешеходные и водные прогулки. Поэтому решено благоустроить общественное пространство с подходами к реке», — подчеркнул мэр.

По его словам, рядом с «Кутузовским» появятся экологичные дорожки, газоны и цветники. На территории будет установлено более 200 энергосберегающих светодиодных осветительных устройств, а также комфортабельные лавки для сидения. Завершение работ запланировано на осень 2024 года.

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