«Курс на создание „своего“ Москва взяла задолго до 2022 года»

На прошлой неделе в Екатеринбурге прошла главная промышленная выставка страны — «Иннопром». Об итогах выставки, а также о перспективах развитиях столичной промышленности «Известиям» рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

— Вы возглавили департамент в начале июля. Какие задачи ставите в краткосрочной и долгосрочной перспективе?

— В структурах Правительства Москвы, в частности Департамента инвестиционной и промышленной политики, я работаю с 2020 года, поэтому для меня как сама производственная сфера, так и задачи, которые перед нами стоят, не являются новыми.

Сегодня с одной стороны, Москва привлекает производителей продуктов питания, одежды, стройматериалов и других товаров широкого потребления. Этот рынок требует очень высокого стандарта качества продукции и конкурентной цены. С другой — столицу по праву можно назвать и центром высокотеха. Около 40% всех действующих отечественных патентов принадлежат московским предприятиям, в последнее годы открываются новые центры НИОКР на предприятиях города.

И задача, которую ставит перед нами мэр Москвы Сергей Собянин, не только поддержать широкий круг действующих производств обрабатывающей промышленности, но и помочь заинтересованным инвесторам в строительстве и запуске новых современных заводов, включенным в импортозамещение и укрепление технологического суверенитета страны. Мы должны активно выводить на рынок отечественные разработки, в том числе на рынки дружественных стран.

Для этого мы, прежде всего, развиваем инфраструктуру промышленных зон и технопарков, тем самым создавая условия для размещения инновационных предприятий и исследовательских центров. Расширяем или видоизменяем под новые реалии инструментарий поддержки промышленности, повышаем квалификацию действующих сотрудников предприятий и привлекаем новых.

— Кстати об инструментах. Сегодня в Москве для промышленников действует достаточно широкий пакет мер поддержки. Какие из них пользуются наибольшей популярностью, будут ли появляться новые меры, как будут развиваться уже существующие?

— Промышленность уже является драйвером развития экономики, становится более высокотехнологичной с каждым годом. Чтобы помочь движению дальше, растить эффективные предприятия и отрасли с более высоким потенциалом технологичности, мы 24 на 7 находимся в диалоге с промышленниками и инвесторами. Это позволят держать руку на пульсе, каких еще инструментов не хватает предприятиям, не только финансовых кстати, но и информационных. В этом, в том числе, помогает Центр поддержки промышленности (ЦПП) — единое окно, куда предприятия могут обратиться с любой проблемой, в том числе с вопросами, связанными с полномочиями различных городских ведомств.

Из тех мер, которые сегодня максимально востребованы бизнесом, стоит выделить льготные инвестиционные кредиты. Потому что именно такие, по сути, «бесплатные» деньги дают компаниям дополнительные средства развиваться, вкладываться в оснащение новым оборудованием. Недавно программа была расширена на объекты спорта — теперь инвесторы, которые возводят в городе стадионы, бассейны, теннисные корты и другие спортивные сооружения, могут благодаря городу получить кредит до 500 млн рублей под 3% годовых.

Также сложно переоценить возможность аренды земельных участков в Москве всего за 1 рубль в год. Сегодня этой мерой уже воспользовались уже более 40 инвесторов. Стоит отметить, что обе меры, и льготные кредиты и земля за рубль — по сути беспрецедентные для столицы меры, но наша цель — укрепить роль Москвы как лидера по разработке новых технологий, внедрению инновационных решений в промышленности, а также центра развития компетенций и кадров будущего.

Еще один из эффективных инструментов — это, конечно, офсетный контракт, то есть гарантированный сбыт, который получает предприятия на много лет вперед. Сегодня Москва занимает лидирующую позицию по применению этого механизма в России. С 2017 года мы заключили порядка 20 договоров на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта и другой важной для жизни продукции.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

— По-прежнему перед индустриальным сектором страны стоит задача импортозамещения. Как с этим справляется Москва?

— Курс на создание «своего» Москва взяла задолго до 2022 года, импортозамещение столица развивала на протяжении нескольких лет, даже до 2014-го.

В итоге сегодня мы производим ту продукцию, которая ранее только импортировалась из-за рубежа, например, это касается фармы. Сегодня мы не просто упаковываем лекарственные препараты, мы создаем новые химические формулы и производим продукцию, которая конкурентоспособна и на международном рынке. Но в первую очередь цель — насытить и полностью покрыть именно нужны российского потребителя, чтобы не зависеть от санкционной или другой политики других стран.

Наша промышленность переживает настоящий подъем. По итогам 2023 года количество действующих на территории города предприятий превысило 4,2 тысячи. В индустриальном секторе столицы трудится 725 тысяч человек — это каждый 9-й промышленник России.

Город занимает первое место среди 10 мегаполисов мира по темпам роста промышленного производства. Только за пять месяцев обрабатывающие предприятия города нарастили выпуск на 19,1 процента. В лидерах производители продуктов питания, компьютерного оборудования, оптики, а также предприятия из отрасли машиностроения.

— Стенд правительства Москвы на «Иннопроме» в этом году был выполнен в виде станка. Какое место в Москве занимает станкоинструментальная отрасль?

— Современное станкостроение — это та отрасль промышленности, материнская, от развития которой напрямую зависит развитие всех остальных отраслей, появление новых производств. Поэтому, конечно, сегодня ее развитию уделяется огромное внимание и в стране в целом, и в Москве в частности.

В городе работают около 50 производителей, и на выставку мы привезли их самые современные разработки. Например, станок для резки электротехнических сталей и промышленный лазерный гравер.

Для дальнейшего развития этой отрасли в рамках Петербургского международного экономического форума Правительство Москвы подписало меморандум с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фальковым, который предполагает создание Центра компетенций станкоинструментальной промышленности. Он разместится у нас в индустриальном парке «Руднево». Там появится и центр инжиниринга, и конструкторское бюро, и опытное производство.

— Как вы в целом можете оценить итоги выставки? Были приняты какие-то важные решения для Москвы?

Международная выставка «Иннопром» уже 14 лет остается важной частью глобальной промышленной повестки. В этом году на стенде Москвы мы провели множество разных мероприятий, на которых обсудили актуальные вопросы развития столичной промышленности — поддержку заводов, инвестиционные проекты, внедрение инноваций и повышение конкурентоспособности на мировых рынках, а также укрепление кадрового потенциала, становление промдизайна и многие другие важные вопросы.

Также здесь был заключен ряд важных соглашений. Одно из них — с Минпромторгом РФ — предполагает реализацию проектов по популяризации промышленных специальностей через кино, сериалы, компьютерные игры и другие явления массовой культуры.