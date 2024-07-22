Теннисист Надаль проиграл финальный матч на грунте впервые с 2015 года
Испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл со счетом 3:6, 2:6 в финале турнира АТР 250 в шведском городе Бостад.
Бывшая первая ракетка мира не смог победить португальского теннисиста Нуну Боржеша. Турнир длился 1 час 27 минут. Надаль впервые с 2015 года проиграл матч на грунте, он также был его первым финалом с июня 2022 года, когда он одержал победу на «Ролан Гаррос».
Ранее, 14 июля, испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл серба Новака Джоковича в финале Уимблдона. Турнир проходил 14 июля на травяных кортах в Лондоне. Финальную игру мужского одиночного разряда посетила принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.