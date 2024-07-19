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Спортивные выходные с «Известиями»

Матч года звезд НХЛ и КХЛ, старт чемпионата России по футболу, бой Минеева и Исмаилова, теннисный турнир в Будапеште
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк
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Хоккей

Матч года звезд НХЛ и КХЛ

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Фото: РИА Новости/Григорий Соколов

Редко выставочный матч в межсезонье вызывает такой резонанс. Но в Москве ожидается аншлаг. Защитник «Юты» Михаил Сергачев и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин решили организовать это благотворительное мероприятие. И теперь 20 июля они выйдут на лед вместе с такими мегазвездами НХЛ, как Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Бобровский, Илья Ковальчук и многие другие. Со стороны КХЛ тоже сыграет немало знаковых персон — самый ценный игрок последнего плей-офф Илья Набоков, а также Александр Радулов, Вадим Шипачев, Владимир Ткачев, Николай Голдобин и еще ряд звезд.

20 июля, 15:00. «ЦСКА Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Футбол

Чемпионат России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

Меньше двух месяцев прошло с момента завершения предыдущего розыгрыша РПЛ. И теперь стартует новый сезон. Командам придется начинать заново борьбу за места вверху таблицы, а также за сохранение прописки в премьер-лиге. В первом туре особенно стоит выделить два матча. Победитель последних шести чемпионатов и фаворит нового розыгрыша петербургский «Зенит» поедет в гости к неуступчивым самарским «Крыльям Советов», а московский ЦСКА с новым главным тренером Марко Николичем проверит себя на выезде к «Ростову». Чемпионат пройдет в 30 туров и закончится 24 мая 2025 года.

20 июля: 17:30, «Солидарность Арена» (Самара); 20:00, «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Бокс

Владимир Минеев — Магомед Исмаилов

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Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Два известных бойца уже встречались дважды. Те поединки проходили по правилам смешанных единоборств MMA. Теперь их ждет схватка по правилам бокса в течение восьми раундов по три минуты. Побывавший в зоне СВО 34-летний Минеев имел успешную карьеру в боях и кикбоксинге, но в боксе ему предстоит дебют. У 38-летнего Исмаилова в этом виде спорта три поединка — все были выиграны. Два предыдущих боя закончились ничьей и победой Минеева. Теперь Исмаилов попробует уравнять результаты личных встреч.

20 июля, 20:00. «Live Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

Теннис

Женщины. Турнир в Будапеште

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Фото: ТАСС/Kirsty Wigglesworth

После недавнего окончания Уимблдона ряд топовых теннисистов отдыхают, но их коллеги, вылетевшие из соревнования в Великобритании чуть раньше, уже выступают. В Будапеште до четвертьфинала дошли Диана Шнайдер и Элина Аванесян. Первой предстоит играть с Эллой Зайдель из Германии. Вторая встретится с Анной Шмидловой из Словакии. Победитель турнира получит 250 очков в свой рейтинг. Не исключено, что обе россиянки сыграют друг против друга в финале.

19 июля, четвертьфиналы, 12:00–16:30. 20 июля, полуфиналы, 14:30–16:30. 21 июля, 16:00, финал. Europe Tennis Centre (Будапешт, Венгрия). Прямые трансляции на сайте WTA

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