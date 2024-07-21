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В Совфеде заявили об отсутствии политического будущего у Зеленского на Украине

Сенатор Джабаров: политического будущего у Зеленского на Украине нет
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Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES
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Политического будущего у президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, в стране нет. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Как отметил сенатор, Зеленский «столкнул Украину в пропасть». Постоянные угрозы в адрес России и отказ от мирного договора привели к тому, что страна потеряла большое количество своих граждан.

«Поэтому я думаю, какой бы референдум ни был, будущего у Зеленского на Украине нет. Ему народ не простит, что он сотворил, что столкнул два братских народа» — поделился он с «Лентой.ру».

Джабаров обратил внимание, что у украинских политиков в последнее время возникают разногласия. По его словам, такое бывает, когда «режим терпит поражение».

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Ранее в этот день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинский лидер может провести референдум по урегулированию конфликта. Он добавил, что любой шаг может привести Зеленского к политическому самоубийству, но ситуация в конфликте становится всё более тяжелой для Украины. Если бы стране пришлось существовать в таких условиях, например еще два года, это обернулось бы кошмаром для Киева, добавил чиновник.

До этого, 16 июля, бывший народный депутат Украины, член международного общественного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров заявил, что недовольство украинцев киевским режимом и президентом страны запредельное. По его мнению, украинцев, выступающих за диалог с Москвой, намного больше, однако они молчат из-за страха.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Для этого Киев должен отказаться от стремления вступить в НАТО и вывести свои войска из регионов РФ.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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