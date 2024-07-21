Российские военные в ходе боев за Красногоровку эвакуировали мирных жителей

Военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск в ходе боев за Красногоровку эвакуировали мирных жителей с линии боевого соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 21 июля сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что штурмовики отрабатывают все операции на полигонах, где они оттачивают навыки применения тактических приемов перемещения в ходе стрелкового боя в городской застройке, подавление огневых точек и снайперских лежек при помощи ручных штурмовых гранат, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в условиях визуального контакта с противником. Сложность операции в Красногоровке заключалась в присутствии там мирных жителей. Военнослужащие работали с предельной осторожностью и точностью, чтобы прикрыть собой мирное население и перевести людей в безопасное место.

«Сложность завершения операции заключается в большой плотности мирного населения, которое не выпускают украинские подразделения в ту сторону, не дают им гуманитарного коридора. Соответственно нанесение огневого поражения и штурмовые действия подразделений требуют особых хирургических действий. То есть не нанести вреда мирному населению. Тем самым заходим, освобождаем дома, выводим мирное население, соответственно берём пленных, закрываем улицы, закрываем кварталы», — отметил заместитель командира бригады с позывным Мамай.

Однако украинские боевики атаковали мирных жителей даже когда они выехали из города. Военный ВС РФ с позывным Сонат вспоминает, что, когда он вывозил четверых гражданских, в их машину прицелился FPV-дрон. Они вовремя спрятались, однако дрон попал в машину и повредил ее: поражающим элементом были омедненные с боеприпасом шарики. По словам Соната, если бы пассажиры были бы в машине в момент удара, они были бы ранены или погибли.

«Вот таким образом ВСУ желают доброй дороги людям, которые находились в Красногоровке под их бомбежками», — сказал он.

Эвакуированные жители Красногоровки вспоминают о своем опыте со слезами. Так, мирный житель Владимир Зубарев поделился, что они с женой три месяца жили в подвале, так как дома в городе постоянно бомбили. Он вспоминает, что российские военные «снимали бронежилеты, рисковали и на плечах носили» его жену, которая плохо видит и ходит после микроинсульта.

Другая мирная жительница Любовь Подолянюк, которую эвакуировали ВС РФ, вспомнила, что военнослужащие российских сил зашли в город 9 мая.

«Сначала жили в своем частном доме, потом начало всё накаляться. Перешли в подвал трехэтажного дома, жили там. Русские, когда пришли, нас защищали и помогали. Мы выжили благодаря им, Украина нас расстреливала, прицельно били, знали, что там мы. Летели дроны, мины, танком даже били», — поделилась она.

По ее словам, только в трехэтажный дом, где она укрывалась в подвале, в день прилетало более 30 беспилотников.

Ранее, 19 июля, в Минобороны заявили, что российские силы освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР. За указанный период силы группировки поразили формирования шести бригад и десантно-штурмового соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двух бригад теробороны, и отразили 38 контратак.

14 июля Минобороны сообщило, что российская армия освободила Урожайное и ведет его зачистку и разминирование. Позже министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав с этой победой и сообщил, что более 2 тыс. военных получат государственные награды, пятеро — звание Героя Российской Федерации. Награды отличившимся бойцам вручил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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