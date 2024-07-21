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Правительство РФ одобрило проект договора об общем энергорынке с Белоруссией

Правительство России одобрило проект договора об общем энергорынке с Белоруссией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Проект договора Министерства энергетики РФ и Белоруссии о создании объединенного рынка электроэнергии одобрило правительство России. Об этом 20 июля стало известно из постановления кабмина.

«Одобрить представленный Минэнерго РФ согласованный с МИД РФ <...> и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с белорусской стороной проект договора <...> о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства», — говорится в сообщении.

В документе содержится договор между РФ и Белоруссией с 17 статьями-условиями.

«Москва и Минск ведут работу по формированию единого рынка электроэнергии»
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев — о членстве Белоруссии в ШОС, отмене роуминга между нашими странами и угрозах со стороны Украины

Ранее, 18 июля, госсекретарь Дмитрий Мезенцев рассказал о формировании новых программ проектов Союзного государства. По его словам, в ходе встречи была также подтверждена ориентированность Минска на взаимодействие с Россией в формате Союзного государства. При этом министр отметил, что формирование единого научно-технологического пространства имеет приоритетное значение для Москвы, поскольку это ведет к высокой конкуренции между продукцией, произведенной в РФ и Белоруссии.

12 июля Мезенцев заявил, что важнейшей частью отношений России и Белоруссии в рамках Союзного государства становится гуманитарное сотрудничество. По его словам, речь идет об особом поручении президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в адрес национальных правительств обеих стран, которое включает 11 направлений работы.

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова 28 июня предложила создать «научный спецназ» России и Белоруссии, чтобы быстрее решать вопросы научно-технического развития двух государств. По ее мнению, нужно распространить уже имеющийся опыт РФ и на регионы Белоруссии, в каждом из которых должен быть определен круг курирующих науку людей.

До этого, 24 мая, Путин назвал высокие технологии приоритетным направлением в сотрудничестве России и Белоруссии. Он отметил, что Москва и Минск должны помогать друг другу в развитии данной сферы, особенно в условиях беспрецедентного санкционного давления.

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