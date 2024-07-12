Мезенцев отметил важность гумсотрудничества в рамках Союзного государства
Важнейшей частью отношений России и Белоруссии становится гуманитарное сотрудничество. Об этом в пятницу, 12 июля, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
«Гуманитарное сотрудничество становится важнейшей компонентой отношений Белоруссии и России в форматах Союзного государства. Как и экономика, как и сотрудничество в оборонной сфере, обеспечении пограничной безопасности», — сказал он журналистам в рамках международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
По словам Мезенцева, речь идет об особом поручении президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в адрес национальных правительств обеих стран, которое включает 11 направлений работы.
Культурное и гуманитарное направление российско-белорусского сотрудничества отнесено к компетенции обоих правительств впервые, добавил госсекретарь. Мезенцев отметил, что это совершенно новый этап в отношениях России и Белоруссии, и подобное двустороннее взаимодействие необходимо.
Ранее, 28 июня, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова предложила создать «научный спецназ» России и Белоруссии, чтобы быстрее решать вопросы научно-технического развития двух государств. По ее мнению, нужно распространить уже имеющийся опыт РФ и на белорусские регионы Белоруссии, в каждом из которых должен быть определен круг курирующих науку людей.
До этого, 24 мая, Путин назвал высокие технологии приоритетным направлением в сотрудничестве России и Белоруссии. Он отметил, что Москва и Минск должны помогать друг другу в развитии данной сферы, особенно в условиях беспрецедентного санкционного давления.