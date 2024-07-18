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Мезенцев рассказал о формировании новых программ проектов Союзного государства
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Мезенцев рассказал о формировании новых программ проектов Союзного государства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В ходе встречи с новым главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым 18 июля были представлены запросы на формирование новых программ проектов Союзного государства. Об этом по итогам переговоров заявил госсекретарь объединения Дмитрий Мезенцев.

«Были представлены запросы ряда министерств и ведомств как государственных заказчиков на формирование новых программ проектов союзного государства, которые формируются на нынешнем этапе, и, возможно, будут финансироваться из союзного бюджета, отмечено важность работы сторон над концепцией безопасности союзного государства», — сказал он.

По словам Мезенцева, в ходе встречи была также подтверждена ориентированность Минска на взаимодействие с Россией в формате союзного государства. При этом министр отметил, что формирование единого научно-технологического пространства имеет приоритетное значение для Москвы, поскольку это ведет к высокой конкуренции между продукцией, произведенной в РФ и Белоруссии.

Также был обсужден ряд кадровых вопросов и этапность работы над реализацией плана мероприятий, посвященных 25-летию подписания договора о создании союзного государства. Кроме того, затрагивался вопрос важности участия белорусской делегации в предстоящем Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в сентябре 2024 года во Владивостоке.

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12 июля Мезенцев заявил, что важнейшей частью отношений России и Белоруссии в рамках Союзного государства становится гуманитарное сотрудничество. По его словам, речь идет об особом поручении президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в адрес национальных правительств обеих стран, которое включает 11 направлений работы.

До этого, 28 июня, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова предложила создать «научный спецназ» России и Белоруссии, чтобы быстрее решать вопросы научно-технического развития двух государств. По ее мнению, нужно распространить уже имеющийся опыт РФ и на белорусские регионы Белоруссии, в каждом из которых должен быть определен круг курирующих науку людей.

Ранее, 24 мая, Путин назвал высокие технологии приоритетным направлением в сотрудничестве России и Белоруссии. Он отметил, что Москва и Минск должны помогать друг другу в развитии данной сферы, особенно в условиях беспрецедентного санкционного давления.

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