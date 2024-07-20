Мужчина пострадал после сброса взрывоопасного предмета с дрона в ДНР

При сбросе взрывоопасного предмета (ВОП) в Старомихайловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадал мужчина. Об этом 20 июля сообщили в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Населенный пункт Старомихайловка: в результате сброса ВОП с БПЛА по ул. Калинина ранен мужчина 1983 г.р.», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) был поврежден частный жилой дом в Горловке.

Ранее, 16 июля, в СЦКК сообщили, что в Донецке мужчина и женщина пострадали после сброса ВОП с беспилотника. Состояние пострадавших не уточнялось.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.