Регионы до конца года получат более 2 тыс. новых школьных автобусов

Регионы до конца 2024 года получат более 2 тыс. новых школьных автобусов, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Транспорт по субъектам распределили на основании запросов от регионов, сообщает телеканал «Известия». Большинство автобусов будет работать в сельских районах, что позволит детям добираться до школы с комфортом. В федеральном бюджете 2024 года на эти цели предусмотрено 10 млрд рублей. Обновить парк школьных автобусов в течение 2021–2024 годов правительству поручил президент по итогам послания Федеральному собранию в 2021 году. Вся техника российского производства.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.