В Самаре участников нападения на депутата Госдумы поместили под стражу

В Самаре трех участников нападения на депутата Государственной думы Михаила Матвеева, в том числе несовершеннолетнего, поместили под стражу. Об этом сообщается 20 июля в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета России (СУ СК РФ) по региону.

Участники нападения обвиняются в покушении на убийство. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и 29 дней.

О задержании трех подозреваемых по делу о нападении на депутата Госдумы Матвеева стало известно 19 июля. Изначально следователи возбудили уголовное дело о групповом хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), однако председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия лиц на покушение на убийство и доложить о ходе расследования.

18 июля Матвеев в своем Telegram-канале рассказал, что попытался прекратить конфликт, начавшийся на одной из улиц Самары, предположительно, между мигрантами и местными жителями. Однако, по словам депутата, один из участников ударил его по голове, в результате чего Матвеев получил рассечение кожи.