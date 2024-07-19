В Самаре задержали трех участников нападения на депутата Госдумы

В Самаре задержали трех участников нападения на депутата Государственной думы РФ Михаила Матвеева, они обвиняются в покушении на убийство. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

«Трое участников инцидента, включая несовершеннолетнего, установлены и задержаны, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Изначально следователи возбудили уголовное дело о групповом хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), однако председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия лиц на покушение на убийство и доложить о ходе расследования.

Накануне о задержании двух подозреваемых сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она уточнила, что полицейские прибыли на место происшествия после обнаружения публикации в интернете об инциденте.

Ранее в этот день депутат ГД Михаил Матвеев в своем Telegram-канале заявил, что попытался прекратить конфликт, начавшийся на одной из улиц Самары, предположительно, между мигрантами и местными жителями. Однако, по словам депутата, один из участников ударил его по голове, в результате чего Матвеев получил рассечение кожи головы.