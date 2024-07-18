Дело о хулиганстве возбудили после нападения мигрантов на депутата ГД в Самаре

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после информации о нападении мигрантов на депутата Госдумы в Самаре. Об этом 18 июля сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Правоохранители установили личности злоумышленников и задержали их. В настоящее время выясняются обстоятельства совершенного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в этот день депутат ГД Михаил Матвеев в своем Telegram-канале заявил, что попытался прекратить конфликт, начавшийся на одной из улиц Самары, предположительно, между мигрантами и местными жителями. Однако, по словам депутата, один из участников ударил его по голове, в результате чего Матвеев получил рассечение кожи головы.

Ранее, 13 июля, в Приморском крае были задержаны три участника драки со стрельбой у ночного клуба в поселке Андреевка. Как сообщалось, погибших в результате происшествия не зафиксировано, однако несколько человек получили травмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.