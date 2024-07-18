Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала недружественным шагом отказ Чехии признавать паспорта РФ
Мир
В США назвали ковид Байдена прикрытием для снятия с президентской гонки
Политика
Путин назначил главой экспертного управления президента РФ Агафонова
Мир
СМИ узнали о призыве Обамы к Байдену задуматься о выходе из президентской гонки
Мир
СМИ заявили об уверенности демократов в выходе Байдена из президентской гонки
Армия
Бойцы группировки «Запад» рассказали о работе танкистов в Стельмаховке
Мир
ЦПВС и власти Сирии обеспечили выход 15 беженцев из лагеря Рукбан
Мир
СМИ назвали вице-президента США Харрис фаворитом на замену Байдену
Мир
Спикером нацсобрания Франции переизбрана Яэль Брон-Пиве
Мир
Фон дер Ляйен намерена сформировать гендерно сбалансированную ЕК
Мир
Спикер палаты представителей США назвал Байдена непригодным для президентства
Наука и техника
В мессенджере WhatsApp может появиться функция перевода сообщений на другой язык
Армия
Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Мир
Эксперт назвал политику фон дер Ляйен коррумпированной и вредной для Европы
Мир
СМИ узнали о новом пакете помощи Франции ВСУ с гаубицами Caesar
Мир
Лидер французской партии назвал позором переизбрание фон дер Ляйен
Мир
Ветеран Второй мировой войны упрекнул Байдена и Харрис за их управление страной
Мир
Депутата от Румынии вывели с заседания ЕП в наморднике

Дело о хулиганстве возбудили после нападения мигрантов на депутата ГД в Самаре

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после информации о нападении мигрантов на депутата Госдумы в Самаре. Об этом 18 июля сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Правоохранители установили личности злоумышленников и задержали их. В настоящее время выясняются обстоятельства совершенного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в этот день депутат ГД Михаил Матвеев в своем Telegram-канале заявил, что попытался прекратить конфликт, начавшийся на одной из улиц Самары, предположительно, между мигрантами и местными жителями. Однако, по словам депутата, один из участников ударил его по голове, в результате чего Матвеев получил рассечение кожи головы.

Стрельба и экстремизм: мигрантов будут выдворять за нарушение еще 20 статей КоАП
Ужесточить миграционную политику в рамках ПМЮФ предлагал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин

Ранее, 13 июля, в Приморском крае были задержаны три участника драки со стрельбой у ночного клуба в поселке Андреевка. Как сообщалось, погибших в результате происшествия не зафиксировано, однако несколько человек получили травмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024