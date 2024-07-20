Семь мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Шебекино Белгородской области

При обстреле города Шебекино в Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали семь человек. Об этом 20 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Шебекино подвергся обстрелу ВСУ. Ранены семь мирных жителей. Четверо пострадавших получили различные осколочные ранения в результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия, еще одна женщина пострадала в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Эти пострадавшие доставлены в больницу в Шебекино. Также в медучреждение в Белгороде госпитализированы еще два человека — мужчина с ранениями руки и женщина с баротравмой.

Гладков рассказал, что в Шебекино в двух многоквартирных домах снарядами повреждены фасады и стены, а также выбиты окна. Две квартиры при этом обстреле серьезно пострадали. Кроме того, в одном из домов загорелся газопровод, но пожар оперативно потушили.

Снаряд попал и на территорию промышленного предприятия и повредил там производственное здание, проходную и спецтехнику. Помимо этого, пострадали два коммерческих объекта, четыре автомобиля и еще два многоквартирных дома. Информация о последствиях обстрела уточняется. Оперативные службы продолжают работу.

«Известия» публикуют кадры с последствиями обстрела города.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью три украинских беспилотника с 9:30 до 10:15 мск.

Тогда же Гладков рассказал, что за прошедшие сутки в результате обстрелов украинских боевиков пострадали шесть жителей области. Пять из них получили травмы в Шебекино. Двое раненых находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.