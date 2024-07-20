Шесть человек пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки в результате обстрелов украинских боевиков в Белгородской области пострадали шесть человек, в том числе пятеро в Шебекино. Об этом 20 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«За вчерашний день у нас пострадало шесть мирных жителей, пять человек из Шебекино. Два человека находятся сейчас в реанимации в тяжелом состоянии, но, по заверению врачей, их жизням ничего не угрожает — тяжелое, но стабильное состояние», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его в Telegram-канале.

Гладков отметил, что для лечение пострадавших имеются все необходимые медикаменты, а также им оказывается вся необходимая медпомощь.

Накануне, 19 июля, Гладков сообщил, что при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Шебекино пострадали три человека. Отмечается, что в городе в результате прямых попаданий снарядов загорелось два частных дома. По словам губернатора, часть города временно остается без света. В распоряжении «Известий» есть кадры пожара в частном жилом доме после удара ВСУ в Шебекино.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.