Три человека пострадали при обстреле ВСУ Шебекино

Три человека пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Шебекино. Об этом 19 июля в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Женщину с травматической ампутацией левой кисти бригада «скорой» доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода. Двое мужчин доставлены в районную больницу бойцами самообороны: у одного пострадавшего — осколочное ранение плеча, у второго — осколочные ранения руки, ноги, туловища и головы», — говорится в публикации.

Отмечается, что в городе в результате прямых попаданий снарядов загорелось два частных дома. Еще в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и заборы. Также повреждено остекление двух многоквартирных домов, осколками посечены четыре автомобиля и перебиты линии электропередачи.

По словам губернатора, часть города временно остается без света. Аварийные бригады после согласования с Министерством обороны РФ в скором времени приступят к восстановительным работам.

В распоряжении «Известий» есть кадры пожара в частном жилом доме после удара ВСУ в Шебекино.

Огонь охватил стену дома, повреждена кровля на крыше. Также горит трава, есть угроза перекидывания пламени на соседний дом.

На месте работают пожарные. Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

Ранее в этот день сообщалось, что пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино 16-летний подросток умер в больнице. Гладков рассказал, что у подростка два раза останавливалось сердце после поступления в больницу. В обоих случаях медикам удавалось спасти мальчика. По словам губернатора, пострадавшего невозможно было доставить в Москву на лечение, так как тот находился в тяжелом состоянии. Несмотря на предпринятые врачами меры, подросток умер.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.