Над Белгородской областью уничтожили три украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью, сообщает 20 июля Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка террористической атаки с применением дрона самолетного типа была пресечена с 9:30 до 10:15.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки в результате обстрелов украинских боевиков пострадали шесть жителей области, в том числе пятеро в Шебекино. Он уточнил, что двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.