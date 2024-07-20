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Над Белгородской областью уничтожили три украинских БПЛА

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью, сообщает 20 июля Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка террористической атаки с применением дрона самолетного типа была пресечена с 9:30 до 10:15.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

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Ранее в этот день губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки в результате обстрелов украинских боевиков пострадали шесть жителей области, в том числе пятеро в Шебекино. Он уточнил, что двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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