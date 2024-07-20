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Сюжет:

СМИ сообщили о тревожном сигнале для Украины из-за сокращения помощи ФРГ

Conversation: сокращение Германией помощи Украине станет тревожным сигналом
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Решение Германии сократить военную помощь Украине является для Киева тревожным сигналом. Об этом сообщил портал The Conversation.

«В более символическом смысле предложение Германии о сокращении помощи Украине посылает политически гораздо более разрушительный сигнал о том, что ключевые европейские союзники Киева вряд ли займут место, оставленное США», — говорится в публикации от 18 июля.

Авторы материала отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, стал понимать сигнал, который направили ему западные государства. Так, он начал осознавать, что сокращение помощи от ФРГ и возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США приблизят переговоры с Россией.

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17 июля власти Германии утвердили бюджет страны на 2025 год, в который заложили вдвое меньшую сумму в поддержку Украины. Так, в 2024-м страна решила выделить €8 млрд, в следующем году она предоставит помощь на сумму €4 млрд.

В этот же день политолог Марат Баширов заявил, что всё больше людей в Германии недовольны тем, что деньги из бюджета уходят не на содержание страны, а на Украину и помощь украинским беженцам. Он также подчеркнул, что дефицит бюджета — не самое худшее, что ждет Германию. По словам эксперта, в восточных землях страны процветает безработица, люди видят, как деньги отдают Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

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