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Политолог заявил об усталости немцев от помощи Украине

Политолог Баширов: в Германии всё больше людей недовольны помощью Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Всё больше людей в Германии недовольны тем, что деньги из бюджета уходят не на содержание страны, а на Украину и помощь украинским беженцам. Об этом 17 июля «Известиям» заявил политолог Марат Баширов.

Ранее в этот день Reuters со ссылкой на проект бюджета, подготовленный в правительстве ФРГ, написало, что в 2025 году Германия намерена выделить на военную помощь Украине €4 млрд. Это вдвое меньше, чем в этом году. Отмечается, что правительство планирует одобрить документ 17 июля. Бюджет принимается с дефицитом €17 млрд. Берлин надеется, что экономический рост поможет сократить этот разрыв.

«У европейских стран была иллюзия, что можно сломать РФ поставками вооружений Украине, и они думали, что это будет быстро. Но не получилось. Любые аналитики, которые работают в бизнесе, и правительственные аналитики рано или поздно должны были начать связывать объемы поставок с тем, что у них происходит внутри. При этом американцы ведут очень хитрую политику: они переманивают предприятия. Тот же BASF закрывает два завода. Они уже отдали первичный передел в США. Теперь оттуда везут продукты первичного передела, затем выпускают продукцию в Германии. И так по очень многим направлениям. BASF — это такая лакмусовая бумажка, потому что это огромный химический немецкий концерн», — сказал Баширов.

По мнению собеседника издания, дефицит бюджета — не самое худшее, что ждет Германию.

«Есть земли, особенно восточные земли ФРГ, где огромная безработица. И понятно, что настроения там не очень хорошие, когда люди видят, что отдают деньги на Украину, отдают деньги мигрантам с Украины. Германия приняла огромное количество украинских мигрантов. Они себя беженцами называют, а ездят на Lamborghini. Поэтому это закономерный итог, но я сомневаюсь, что американцы за это похвалят немцев», — заключил политолог.

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В мае издание Focus со ссылкой на Институт исследования рынка труда и профессий написало, что в Германии пособия по безработице для беженцев из Украины снижают стимул к трудоустройству.

В июне 2023 года правительство ФРГ решило, что беженцы из Украины будут получать пособие по безработице вместо пособия просителя убежища. Таким образом, им выплачивают €502 вместо €410. Так, один украинский беженец получает на €103 в месяц больше, чем беженец из любой другой страны. Сейчас в Германии находится более 1 млн беженцев из Украины.

В апреле 2024-го газета Die Welt написала, что административные округа Германии требуют от федерального правительства и Евросоюза принять меры по борьбе с высоким уровнем миграции. Там отметили, что только в федеральной земле ФРГ Баден-Вюртемберге проживает вдвое больше украинских беженцев, чем во всей Франции.

Тогда же депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Франк Ринк заявил, что введенные Берлином антироссийские санкции в первую очередь наносят ущерб экономике самой ФРГ.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля 2022 года.

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