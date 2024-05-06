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В Германии указали на негативное влияние пособий для беженцев с Украины

Focus: пособия для беженцев из Украины негативно влияют на занятость в ФРГ
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Фото: Global Look Press/dpa/Peter Kneffel
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В Германии пособия по безработице для беженцев из Украины снижают стимул к трудоустройству, сообщило 6 мая издание Focus со ссылкой на Институт исследования рынка труда и профессий.

Как отмечается в материале, получающие пособия безработные принимают на 6% меньше вакансий, чем до их введения.

В июне 2023 года правительство ФРГ решило, что беженцы из Украины будут получать пособие по безработице вместо пособия просителя убежища. Таким образом, им выплачивают €502 вместо €410. Так, один украинский беженец получает на €103 в месяц больше, чем беженец из любой другой страны. Сейчас в Германии находится более 1 млн беженцев из Украины.

По данным Федерального агентства по трудоустройству, около 850 тыс. из них трудоспособного возраста. Однако только около 215 тыс. имеют работу, что составляет менее 25%.

Как отметил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (СвДП), пособие для украинских беженцев может обойтись в 2024 году в €5,5–6 млрд. Эта сумма была бы значительно меньше, если бы больше украинцев работали.

По мнению противников пособий, низкая занятость беженцев объясняется в первую очередь социальными выплатами. Они позволяют им отказываться от быстрого трудоустройства на низкооплачиваемую работу, когда нет финансового давления. Критики призывают к более жестким мерам, чтобы заставить украинцев работать.

Лидер немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц с начала года призывает к более жестким мерам. Результаты нового исследования теперь подкрепляют это требование, пишет Focus. Ежегодно 30 тыс. вакансий остаются свободными.

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Ранее, 20 апреля, газета Die Welt написала, что административные округа Германии требуют от федерального правительства и Евросоюза принять меры по борьбе с высоким уровнем миграции. Там отметили, что только в федеральной земле ФРГ Баден-Вюртемберге проживает вдвое больше украинских беженцев, чем во всей Франции.

Еще в марте депутат оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Флориан Хан в интервью Berliner Zeitung призвал к радикальным мерам в отношении украинских беженцев. По его словам, пособия по безработице косвенно срывают оборонные усилия Украины.

Также член бундестага ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Михаэль Кауфманн 15 марта поднял вопрос о масштабах злоупотребления социальными пособиями со стороны беженцев с Украины. Он обратил внимание на многочисленные сообщения СМИ о махинациях со стороны украинцев или тех, кто за них себя выдает.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля 2022 года.

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