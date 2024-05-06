В Германии указали на негативное влияние пособий для беженцев с Украины

В Германии пособия по безработице для беженцев из Украины снижают стимул к трудоустройству, сообщило 6 мая издание Focus со ссылкой на Институт исследования рынка труда и профессий.

Как отмечается в материале, получающие пособия безработные принимают на 6% меньше вакансий, чем до их введения.

В июне 2023 года правительство ФРГ решило, что беженцы из Украины будут получать пособие по безработице вместо пособия просителя убежища. Таким образом, им выплачивают €502 вместо €410. Так, один украинский беженец получает на €103 в месяц больше, чем беженец из любой другой страны. Сейчас в Германии находится более 1 млн беженцев из Украины.

По данным Федерального агентства по трудоустройству, около 850 тыс. из них трудоспособного возраста. Однако только около 215 тыс. имеют работу, что составляет менее 25%.

Как отметил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (СвДП), пособие для украинских беженцев может обойтись в 2024 году в €5,5–6 млрд. Эта сумма была бы значительно меньше, если бы больше украинцев работали.

По мнению противников пособий, низкая занятость беженцев объясняется в первую очередь социальными выплатами. Они позволяют им отказываться от быстрого трудоустройства на низкооплачиваемую работу, когда нет финансового давления. Критики призывают к более жестким мерам, чтобы заставить украинцев работать.

Лидер немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц с начала года призывает к более жестким мерам. Результаты нового исследования теперь подкрепляют это требование, пишет Focus. Ежегодно 30 тыс. вакансий остаются свободными.

Ранее, 20 апреля, газета Die Welt написала, что административные округа Германии требуют от федерального правительства и Евросоюза принять меры по борьбе с высоким уровнем миграции. Там отметили, что только в федеральной земле ФРГ Баден-Вюртемберге проживает вдвое больше украинских беженцев, чем во всей Франции.

Еще в марте депутат оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Флориан Хан в интервью Berliner Zeitung призвал к радикальным мерам в отношении украинских беженцев. По его словам, пособия по безработице косвенно срывают оборонные усилия Украины.

Также член бундестага ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Михаэль Кауфманн 15 марта поднял вопрос о масштабах злоупотребления социальными пособиями со стороны беженцев с Украины. Он обратил внимание на многочисленные сообщения СМИ о махинациях со стороны украинцев или тех, кто за них себя выдает.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля 2022 года.