Приемные средства: затраты ФРГ на украинских беженцев превышают €20 млрд

Украинские беженцы обходятся немецкой экономике в €20 млрд в год — такую оценку «Известиям» привел депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек. Известно, что большинство из них до сих пор не трудоустроено. Член бундестага Вольфганг Виле полагает, что затраты немецкого бюджета на украинских беженцев даже выше и составляют около €22 млрд. Число приехавших с Украины в ФРГ выросло до 1,65 млн человек, что на четверть миллиона больше, чем в 2023 году. Немецкие политики предупреждают о перегрузке и призывают к более равномерному распределению беженцев в Европе. В ЕС между тем растет недовольство из-за роста переселенцев с Украины.

Украинские беженцы в Германии

По информации МВД, в Германии сейчас зарегистрировано около 1,65 млн украинских беженцев. По состоянию на март это приблизительно на 250 тыс. человек больше, чем в прошлом году. При этом буквально в декабре Eurostat опубликовал статистику, согласно которой в ФРГ находится 1,2 млн мигрантов. Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек считает, что рост числа украинских переселенцев серьезно увеличивает нагрузку на экономику ФРГ.

— Расходы на украинских беженцев составляют как минимум €20 млрд в год. Вполне вероятно, что они гораздо больше. Это огромная сумма денег, — заявил «Известиям» евродепутат. — Это проблема для Германии, мы не можем себе этого позволить. Это означает, что мы сможем меньше вкладывать в социальный сектор, образование, технологическое развитие.

С подсчетами Гуннара Бека согласен депутат бундестага Вольфганг Виле. По его оценке, речь может идти даже о €22 млрд в год. Он уверен, что это большая нагрузка для экономики ФРГ. По данным статистической службы Statista, доля расходов ФРГ на беженцев из Украины составляет 0,55% ВВП.

— Конечно, если бы у Германии не было такой нагрузки, она могла бы себе позволить больше расходов на другие вещи, — сказал он в разговоре с «Известиями». — Надеюсь, что в будущем расходы на беженцев снизятся.

Согласно данным немецкого правительства, с февраля 2022 года общая сумма помощи Германии Украине составила €32 млрд. Из них около €11,3 млрд — по линии минфина и €9,9 млрд — министерства труда и социальных вопросов. Солидную часть денег выделили для помощи украинским мигрантам. Депутат бундестага Вольфганг Виле подчеркивает, что средства дает не только государств, но и, например, они идут по линии больничных касс (страховых компаний).

— Большинство украинцев, находящихся в Германии в статусе беженцев, имеют обязательную медицинскую страховку, благодаря которой они получают услуги. Но лишь немногие украинцы, а именно те, у кого есть работа, делают взносы в больничные кассы, — сказал он «Известиям». — Все жители ФРГ, которые платят взносы в государственные больничные кассы (а это многие миллионы), оплачивают услуги для украинских беженцев.

С начала лета 2022 года беженцы с Украины имеют в Германии особый статус. Они получают более высокое гражданское пособие (Bürgergeld) и имеют более широкие возможности для трудоустройства, чем соискатели убежища, прибывшие из других стран. По данным Федерального агентства по вопросам занятости, сейчас гражданские пособия в Германии получают около 700 тыс. украинцев, в том числе около 480 тыс. — в трудоспособном возрасте. Примечательно, что официально работает лишь каждый пятый беженец. В начале года канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал немецких работодателей активнее нанимать украинских переселенцев.

В Германии по-прежнему поддерживают политику помощи украинским беженцам. При этом широко известны случаи, когда денежные выплаты, выделенные из средств немецких налогоплательщиков, расходовались не по назначению. Например, в феврале Focus Online рассказал историю семьи, получавшей пособие от Германии, но при этом сами переселенцы в этот период находились уже не в ФРГ, а на Украине. Выяснилось, что факт выезда беженцев из Германии оставался незамеченным немецкими властями в течение нескольких месяцев прошлого года. В итоге украинская семья получала по €3,2 тыс. в месяц и общая сумма выплат составила почти €40 тыс.

Теперь немецкие политики всё чаще говорят о необходимости снизить денежные выплаты украинцам. Например, предлагается заменить гражданские пособия на денежную помощь, предусмотренную законом о предоставлении социальной поддержки лицам, претендующим на политическое убежище. Согласно ему, максимальный размер выплаты составляет €460 в месяц. Для сравнения, гражданское пособие для одинокого взрослого — около €563. Кроме того, немецкий истеблишмент призывает в принципе перестать выдавать украинцам прямые гражданские пособия и вместо этого предоставлять льготы в виде права на убежище.

— Теперь признано, что низкий уровень занятости украинских беженцев в Германии по сравнению с другими принимающими странами может быть связан не только с языковыми барьерами и проблемами ухода за детьми, но и с небольшим разрывом между гражданскими пособиями с покрытием расходов на жилье и низкой оплатой труда, — заявил в начале марта лидер фракции Свободной демократической партии Германии в бундстаге Штефан Томаэ.

Недовольство беженцами в Европе

Проблема неконтролируемой миграции остается одной из наиболее острых не только в Германии, но и во всей Европе. С первыми крупными волнами беженцев Евросоюз столкнулся почти 10 лет назад. В 2015–2016 годах в ЕС главным образом через Турцию и страны Северной Африки устремились сотни тысяч человек с Ближнего Востока — в основном из Сирии, Афганистана, Ирака и Ливии. Антимиграционные настроения спровоцировали резкий рост популярности в Европе правых партий, выступавших за ограничение въезда для переселенцев с Ближнего Востока.

С февраля 2022 года в Европу хлынула новая волна беженцев — с Украины. По данным Eurostat на конец 2023-го, в странах ЕС было зарегистрировано 4,3 млн украинских граждан, получивших временную защиту. Больше всех приняла Германия — около 29%. Следом идут Польша, Чехия, Испания, Болгария.

Любая миграционная волна ведет к росту недовольства в Европе, сказал «Известиям» немецкий политолог Александр Рар. Главным образом в Германии стало так много беженцев из других государств, что в ближайшие три-четыре года это будет особенно чувствоваться в финансовой сфере.

— В Европе растет недовольство из-за арабских беженцев, которых также становится всё больше. К приехавшим с Украины двоякое отношение: с одной стороны, к ним испытывают жалость, но с другой стороны, растет критика того, что они получают абсолютные привилегии, деньги и возможности, которые даже безработным немцам не дают, — сказал он «Известиям».

Кроме того, эксперт подчеркивает, что европейцев всё больше беспокоят вопросы безопасности. Так, в начале года польская газета Rzeczpospolitа сообщила, что наплыв сотен тысяч украинских беженцев в Польшу негативно отразился на криминальной статистике в стране. Приток беженцев с Украины после начала специальной военной операции увеличил статистику преступлений в Польше. По данным полиции, в 2023 году в республике преступления совершили около 17,2 тыс. иностранцев — это на 2,4 тыс. больше, чем в предыдущем, а за десятилетие показатель увеличился в пять раз (с 3,5 тыс. в 2013 году). В полиции уточнили, что чаще всего преступления совершали украинцы.

К слову, во многих государствах Европы большая украинская диаспора проживала еще до начала СВО. И уже тогда в таких странах, как Чехия, это вызывало беспокойство со стороны местного населения. При этом сейчас ситуация лишь усугубляется. К примеру, в августе прошлого года украинец изнасиловал в городе Пльзень 15-летнюю девушку, что вызвало резкие антиукраинские настроения, хотя преступник не был беженцем, а проживал в стране длительное время.

Впрочем, большинство европейцев по-прежнему куда больше опасаются роста исламского терроризма, уверен Александр Рар. Особенно это актуально на фоне предстоящей Олимпиады в Париже.