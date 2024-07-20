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Reuters сообщило о неспособности США увеличить производство ракет Patriot в Японии

Reuters: США не хватает деталей для наращивания производства Patriot в Японии
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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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США не могут нарастить производство ракет для комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на японских заводах из-за недостатка критически важных компонентов, которые поставляет компания Boeing. Об этом 20 июля сообщило агентство Reuters.

Два чиновника из правительства Японии и два источника из сферы военной промышленности страны сообщили агентству, что предприятие Mitsubishi Heavy Industries (MHI) уже производит 30 таких ракет в год по лицензии американской корпорации Lockheed Martin, и это количество можно увеличить до 60. При этом США хотят нарастить производство с 500 ракет до 750 по всему миру, но в Японии повысить производительность не получится из-за недостатка самонаводящихся боеголовок от компании Boeing.

«Может пройти несколько лет, прежде чем MHI сможет увеличить выпуск продукции», — заявил Reuters источник в японской промышленности.

Помимо нехватки деталей, MHI также сталкивается с такой сложностью, как необходимость расширения производственных мощностей. Агентство обратило внимание, что проблемы с наращиванием производства Patriot в Японии — один из примеров трудностей, с которыми сталкиваются США при вводе помощи своих союзников в глобальные цепочки оружейных поставок.

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Ранее, 28 июня, в Пентагоне сообщили о заключении контракта с Lockheed Martin на изготовление систем ПВО Patriot на $5,2 млрд. Делать комплексы будут на заводах в различных американских штатах, например в Техасе, Алабаме, Флориде и Небраске. Дата исполнения контракта — 30 июня 2027 года.

26 мая телеканал Sky News сообщил, что Россия производит артиллерийские снаряды в три раза быстрее, чем страны НАТО и их союзники. Ожидается, что в 2024 году РФ изготовит или отремонтирует 4,5 млн артиллерийских боеприпасов, а западные страны — только примерно 1,3 млн. Кроме того, стоимость производства одного 155-мм снаряда стандарта НАТО составляет около $4 тыс., в то время как изготовление одного 152-мм боеприпаса в России обойдется примерно $1 тыс.

Член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов 21 мая рассказал, что на оружейных предприятиях стран НАТО и их союзников участились взрывы и прочие ЧП, потому что это устаревшие производства, построенные во времена Второй мировой войны. С тех пор их не модернизировали, и они уже не способны конкурировать с российской оборонной промышленностью.

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