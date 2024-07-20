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Сюжет:

Стрелявший в Трампа за час до покушения использовал дрон для разведки

WSJ: стрелявший в Трампа перед покушением изучал местность при помощи дрона
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Томас Мэтью Крукс, пытавшийся совершить покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, за час до попытки покушения использовал дрон для изучения местности. Об этом 19 июля сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на правоохранительные органы.

«Томас Мэтью Крукс управлял дроном по запрограммированному маршруту полета в день покушения, 13 июля, чтобы изучить территорию выставочного комплекса перед злополучным митингом Трампа», — говорится в тексте публикации.

Также отмечается, что данные дрона подразумевают его неоднократное использование для разведки местности. Газета подчеркивает, что это обнаружение еще раз акцентирует внимание на «ошеломляющие пробелы в обеспечении безопасности» экс-президента.

Покушение на Трампа: в экс-президента США стреляли на предвыборном митинге
Политик отделался легким ранением, подозреваемый ликвидирован

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще два человека были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

В США в причастности к покушению на Трампа ранее заподозрили его охрану. Так, журналистка Сьюзан Крэбтри заявила о том, что секретная служба была перенаправлена на мероприятие, в котором принимала участие жена Байдена Джилл. А экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» отметил, что сотрудники охранной службы специально поздно среагировали на атаку.

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