Российские специалисты изучили украинский реактивный дрон-камикадзе

Российские специалисты изучили попавший в их распоряжение новый дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с реактивным двигателем. Об этом «РИА Новости» 20 июля рассказал гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Это принципиально новая разработка противника — данный БПЛА оснащен реактивным двигателем, что делает его более дорогим и сокращает дальность полета, однако есть и преимущества, учтя которые мы получим бесценные данные по противодействию этой новой угрозе», — сказал он.

Кузякин отметил, что дальнолетный БПЛА имеет способность совершать резкий разгон при приближении к зонам, в которых действуют системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако для достижения такого результата ВСУ пошли на увеличение стоимости беспилотника и на сокращение дальности полета.

«Опыт изучается, вырабатываются меры противодействия. Пускай противник не думает, что мы не в курсе его дальнейших шагов. Анализ каждой такой «птички» рассказывает нам о нем гораздо больше, чем любой агент или пленный дроновод», — подчеркнул гендиректор ЦКБР.

Ранее, 1 апреля, специалисты ЦКБР с помощью изучения дрона «Баба-Яга» установили цепочку их производства, логистику поставок, сборки и координаты тестовых полетов беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Вся данная информация сразу же передается «в органы и профильные организации».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.