Специалисты РФ установили место сборки дронов ВСУ «Баба-Яга»

Специалисты российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР), изучив устройство украинского дрона «Баба-Яга», который удалось заполучить российским военным в качестве трофея, смогли установить координаты места сборки беспилотника и цепочку поставок комплектующих для него. Об этом 1 апреля заявил гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

«Нам удалось «разговорить» дрон, и мы узнали, что попала на фронт «Баба-Яга» не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые нам она показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов», — цитирует главу ЦКБР «РИА Новости».

Он отметил, что с помощью навигационного компьютера и полетного контроллера эксперты смогли восстановить полную картину не только боевого применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) «Бабы-Яги», но и логистику поставок, сборки и координаты тестовых полетов беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Вся данная информация сразу же передается «в органы и профильные организации».

«Это как раз тот случай, когда элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника», — добавил Кузякин.

В начале января военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказывал, что бойцы ВСУ часто собирают свои БПЛА из запчастей и комплектующих, поставляемых Западом. К одному из таких относится, например, «Баба-Яга». Матвийчук отметил, что данный беспилотник представляет собой поршневой дрон самолетного типа с дальностью полета до 300–400 км.

Позже, 4 февраля, Министерство обороны России, рассказывая о новых героических подвигах, сообщило, что ефрейтор Тахир Рахманов обнаружил неустановленный дрон на подлете к позициям Вооруженных сил (ВС) РФ, после чего классифицировал цель как гексокоптер «Баба-Яга». Затем он открыл огонь по нему из стрелкового вооружения. Беспилотник рухнул в лесополосе в 300 м от расположения российских войск. Таким образом, удалось избежать потерь среди личного состава и техники российского подразделения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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