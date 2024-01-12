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Военный рассказал об основном типе применяемых ВСУ беспилотников

Полковник Матвийчук: ВСУ собирают БПЛА из поставляемых Западом запчастей
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Фото: Getty Images/Libkos
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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто собирают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) из запчастей и комплектующих, поставляемых Западом. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал в пятницу, 12 января, об основном типе применяемых украинскими военными беспилотников.

«Им дают различные наименования, например, «Баба-яга». Это поршневые дроны самолетного типа с дальностью полета до 300–400 км», — объяснил специалист в беседе с Lenta.Ru.

Он также рассказал, что ВСУ применяют и БПЛА самолетного типа.

«Например, «Стриж» и «Рейс» — самолеты советского производства с дальностью полета от 300 км до 1,5 тыс. км. ВСУ их переделывают, ставят на них спутниковую навигацию, которая работает в системе GPS», — заключил Матвийчук.

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Ранее в этот день мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинский беспилотник влетел в реанимобиль в поселке Гольмовский Никитинского района в Донецкой Народной Республике (ДНР), погибли два человека, еще трое ранены, передает RT.

В результате погибли фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании, сообщает телеканал «Звезда». Еще трое медицинских работников ранены, уточняет телеканал «360».

В этот же день российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, передает НСН.

Накануне, 11 января, украинские войска попытались атаковать летательными аппаратами три региона России, пишет ИА «Регнум». Беспилотники были сбиты над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей примерно в 4:30.

Ранее, 10 января, российские силы уничтожили украинский летательный аппарат над Воронежской областью. Попытка атаки была зафиксирована в 14:30, отметили в Минобороны. Глава региона Александр Гусев сообщил, что пострадавших и повреждений нет.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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