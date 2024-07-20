В Сахалинской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в Сахалинской области. Об этом 19 июля сообщили на сайте сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что землетрясение зафиксировали в ночь на субботу в 23:37 по местному времени (15:37 мск) на глубине 62 км. Эпицентр был зафиксирован в 82 км юго-восточнее острова Итуруп.

В пресс-службе филиала «Интерфаксу» уточнили, что жители острова Итуруп могли ощутить сейсмическое событие магнитудой до 2 баллов. Разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.

Ранее, 12 июля, землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Камчатском крае. Уточнялось, что эпицентр землетрясения находился в 134 км от камчатского села Никольское. Глубина его очага составила 48 км.