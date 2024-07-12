В Камчатском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в пятницу, 12 июля, в Камчатском крае. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Согласно данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 04:53 мск. Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 134 км от камчатского села Никольское. Глубина его очага составила 48 км.

На данный момент сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее, 17 мая, в сообщении ГУ МЧС России по Камчатскому краю говорилось о том, что в регионе было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр землетрясения находился в 68 км юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.