Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы

Минтруд России предложил расширить перечень профессий и предприятий для альтернативной службы граждан. Соответствующий документ появился 19 июля на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что проект приказа, который расширит перечень специальностей и организаций для прохождения альтернативной гражданской службы во время осеннего призыва 2024 года, был представлен на общественное обсуждение, которое завершится 2 августа.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что на данный момент в нормативный документ включены 224 профессии и 1305 предприятий, где могут работать альтернативнослужащие. Согласно предложению Минтруда, предлагается расширить список со специальностями и организациями до 237 и 1442 соответственно.

Среди специальностей новыми, включенными в список, будут библиотекарь средней квалификации, врач по контролю за занимающимися физкультурой и спортом, гидролог, гидрометнаблюдатель. Также будет включен ряд инженерных специальностей по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы, метрологии и эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем. Кроме того, в список войдут инструктор-методист по лечебной физкультуре, операционный медбрат, метеоролог, техник-гидролог, техник-метеоролог и техник по метрологии.

Ранее, 9 июля, стало известно, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о праве на отсрочку от призыва на военную службу для служащих органов прокуратуры и Следственного комитета РФ. Тем самым действие существующей нормы распространяется на лиц, которые поступили на службу в органы прокуратуры и учреждения СК, после получения высшего образования и на период этой службы.

До этого, 29 марта, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что граждан, состоявших на воинском учете и достигших 27 лет до 1 января 2024 года, сняли с учета и отправили в запас.

4 августа прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Данным документом в закон «О воинской обязанности и военной службе» вносятся изменения, согласно которым верхняя граница призывного возраста поднимается на три года, до 30 лет, а нижняя граница — 18 лет — остается без изменений. Новые нормы призыва вступили в силу с 1 января 2024-го.