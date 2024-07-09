Реклама
Прямой эфир
Общество
Источник сообщил о нахождении у задержанного ректора БФУ 700 тыс. рублей наличными
Политика
ГД приняла во II чтении проект о выплате работающим родителям с двумя и более детьми
Происшествия
В Краснодаре на площади 1,2 тыс. кв. м загорелись ангары
Мир
Прокуратура Парижа расследует дело против Марин Ле Пен
Общество
Мишустин назвал огромными прогнозируемые потребности рынка труда
Общество
Мосгорсуд оставил в силе решение о заочном аресте журналиста Колезева
Авто
За прошедшие сутки в России произошло 283 ДТП
Общество
На ЗАЭС провели ротацию инспекторов МАГАТЭ
Армия
ВС РФ нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командования ВСУ
Общество
МВД Дагестана сообщило о заключении 140 человек после беспорядков в Махачкале
Мир
СМИ предрекли раскол в НАТО из-за провала стратегии на Украине
Мир
Нобелевский лауреат призвал Байдена выйти из президентской гонки
Экономика
Россия предложила Индии сотрудничество по возведению малых тропических АЭС
Мир
Швейцария ввела запрет на рекламу «Известий» и еще трех изданий
Экономика
Сезонные ягоды в России подорожали на 8-16%
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР
Наука и техника
Борисов сообщил о плане начать в РФ конвейерную сборку спутников в 2026 году

Госдума приняла закон об отсрочке от призыва для служащих в прокуратуре и СК РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о праве на отсрочку от призыва на военную службу для служащих органов прокуратуры и Следственного комитета РФ. Информация об этом 9 июля опубликована на портале обеспечения законодательной деятельности.

Документ был внесен правительством и среди прочего предполагает изменения в п. 1 ст. 24 закона «О воинской обязанности и военной службе» («Отсрочка от призыва граждан на военную службу»).

Тем самым действие существующей нормы распространяется на лиц, которые поступили на службу в органы прокуратуры и учреждения СК, после получения высшего образования и на период этой службы.

В прежней редакции такая отсрочка распространялась на служащих в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах.

Также закон устанавливает освобождение служащих в органах прокуратуры и учреждениях СК от военных сборов.

Весенний призыв – 2024: даты, сроки, кто попадает на службу
Кампания в этом году стартует 1 апреля

В данный момент в России завершается ежегодная весенняя призывная кампания, которая проводится с 1 апреля по 15 июля. Указ о ее проведении 31 марта подписал глава государства Владимир Путин. Согласно декабрьскому поручению президента, осенний призыв 2024 года будет проводиться с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024