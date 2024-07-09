Госдума приняла закон об отсрочке от призыва для служащих в прокуратуре и СК РФ

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о праве на отсрочку от призыва на военную службу для служащих органов прокуратуры и Следственного комитета РФ. Информация об этом 9 июля опубликована на портале обеспечения законодательной деятельности.

Документ был внесен правительством и среди прочего предполагает изменения в п. 1 ст. 24 закона «О воинской обязанности и военной службе» («Отсрочка от призыва граждан на военную службу»).

Тем самым действие существующей нормы распространяется на лиц, которые поступили на службу в органы прокуратуры и учреждения СК, после получения высшего образования и на период этой службы.

В прежней редакции такая отсрочка распространялась на служащих в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах.

Также закон устанавливает освобождение служащих в органах прокуратуры и учреждениях СК от военных сборов.

В данный момент в России завершается ежегодная весенняя призывная кампания, которая проводится с 1 апреля по 15 июля. Указ о ее проведении 31 марта подписал глава государства Владимир Путин. Согласно декабрьскому поручению президента, осенний призыв 2024 года будет проводиться с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.