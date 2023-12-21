Путин поручил провести осенний призыв в 2024 году с использованием реестра повесток

Президент России Владимир Путин в четверг, 21 декабря, поручил Министерству обороны РФ осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как отмечается, первый доклад о данной работе должен быть представлен до 1 ноября 2024 года, а затем представляться раз в полгода.

Кроме того, глава государства поручил оборонному ведомству вместе с Минцифры России до 15 января доложить о работе по постановке российских граждан на воинский учет и снятии с него без личной явки в комиссариат. Ответственными за выполнения поручения Путин назначил министра обороны России Сергея Шойгу и главу Минцифры Максута Шадаева.

Также Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток, предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток.

Помимо этого российский лидер поручил определить заместителя министра обороны, который будет отвечать за внедрение и развитие государственной информационной системы и реестра повесток. Он также распорядился сформировать подразделение российского оборонного ведомства, к функциям которого относятся внедрение и сопровождение развития государственной информационной системы.

Данное поручение должно быть исполнено до 15 января 2024 года.

Госдума 11 апреля текущего года приняла закон, предполагающий создание единого реестра военнообязанных, а также введение электронных повесток. На следующий день его одобрил Совфед. Документ вступил в силу 14 апреля.

В конце сентября Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявило, что единый реестр воинского учета полноценно введут в работу не раньше 2025 года. Отмечалось, что помимо инфраструктуры, каналов связи и их защиты для создания реестра необходимы «временные и материальные затраты». При этом отмечалось, что пилотный проект реестра будет запущен до конца 2023 года, но в данном случае речь идет о базе данных для одного-двух регионов РФ.