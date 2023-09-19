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Единый реестр воинского учета полноценно введут в работу не раньше 2025 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) заявило, что полноценно ввести в эксплуатацию единый реестр воинского учета возможно не раньше 2025 года. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил заместитель главы ведомства Олег Качанов.

«Его полноценный ввод в эксплуатацию невозможен раньше 2025 года. Почему? Потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности», — сказал он.

Качанов также дополнил, что сведения, которые содержатся в этом реестре, составляют служебную тайну. По словам политика, помимо инфраструктуры, каналов связи и их защиты, для создания реестра необходимы «временные и материальные затраты».

Он также отметил, что пилотный проект реестра будет запущен до конца 2023 года, но в данном случае речь идет о базе данных для одного-двух регионов РФ.

Повесточное время: что изменит переход воинского учета в цифру
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17 мая глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву. До этого, 11 апреля, Госдума приняла закон, предполагающий создание единого реестра военнообязанных, а также введение электронных повесток. На следующий день его одобрил Совфед. Документ вступил в силу 14 апреля.

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